Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции форума заявил, что на ВЭФ собралось рекордное количество участников, которые подписали рекордное количество контрактов за 9 лет проведения форума.

«Хочу вам сказать о том, что форум, по сути дела, бьет все рекорды. У нас [в этом году] 7 тысяч участников — в прошлом году было 6,3 тысячи, но еще более важно, что у нас [приняли участие] 75 стран — в прошлом году было 62 страны. Включая 16 недружественных стран, все крупные и развитые страны традиционно приезжают на Восточный экономический форум, понимая, что именно здесь можно разобраться, куда же, собственно говоря, будет двигаться Азиатско-Тихоокеанский регион — стратегический регион мира», — отметил Трутнев.

Он также добавил, что одним из главных результатов можно считать подписание 258 соглашений на общую сумму 5 трлн 395 млн рублей.

«Такой цифры у нас еще не было», — подчеркнул вице-премьер.