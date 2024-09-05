В российских школах появятся учителя, преподающие начальную военную подготовку

Центр «Воин» разработает методику и обучит преподавателей по начальной военной подготовке для школ России, соответствующее соглашение между министерством просвещения РФ и центром было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил заместитель премьер-министра России Юрий Трутнев, передает ТАСС.

«Воин» возьмется за разработку методик, а самое главное, за подготовку преподавателей, которые во всех школах России будут вести начальную военную подготовку и делать нашу страну сильнее», — сказал Трутнев.

21 августа сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам разработать стратегию развития системы образования в стране на срок до 2030 года. Глава российского правительства поставил данную задачу перед министерством просвещения, министерством образования и науки, Рособрнадзором, а также министерством финансов. Они должны выполнить поручение до 4 марта 2025 года.

Ранее правительство РФ постановило ввести в школах должность преподавателя-организатора основ безопасности и защиты Родины.