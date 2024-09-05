«Веселый и жизнелюбивый»: знакомые рассказали о судьбе погибшего в Таиланде россиянина

Найденный мертвым в Таиланде россиянин Илья Орлов был «улыбчивым и жизнелюбивым» молодым человеком. Так в разговоре с «Газетой.Ru» его охарактеризовали знакомые, которые раньше общались с Орловым в России.

«Илью я знала до 2019 года, была руководителем группы в колл-центре, где он на тот момент работал. Далее несколько раз встречались, он рассказывал о том, что открыл бизнес с другом. Могу охарактеризовать его на тот период. Ответственный молодой человек, улыбчивый, жизнелюбивый. Мама его работала также у нас. Умная, образованная, интеллигентная женщина», — рассказала жительница Нижнего Тагила Светлана.

По ее словам, погибший долго встречался со своей нынешней супругой, однако не хотел на ней жениться. Светлана не верит, что Орлов хотел совершить самоубийство и предлагал это жене.

«Жениться не торопился. В тот момент они со Светланой уже встречались, он хотел расстаться. Говорил об этом мне, спрашивал совета. Говорил о том, что ему ее жалко: он говорит о расставании, а она пугает тем, что совершит суицид. Но жизнь сложилась так, что поженились и ребенка родили. Поэтому сейчас я больше поверю в то, что она такое может предложить, никак не он», — заключила женщина.

Другая знакомая Орлова Нина сообщила «Газете.Ru», что была в шоке от известий о его смерти.

«Работали вместе года 4-5 назад. Веселый парень был. Для меня был шок когда узнала о его гибели, и о том что якобы он задумывался о самоубийстве», — сказала она.

Обе женщины заявили, что у Орлова, вероятно, только один ребенок, а не трое, как сообщили СМИ Таиланда.

«От друзей наших общих знаю, что ребенок только один. Дочь», — объяснила Светлана.

Тело 27-летнего тагильчанина Ильи Орлова нашли в канаве в Таиланде 3 сентября. Руки мужчины были в порезах, а тело в синяках. Полиция предполагает, что смерть могла быть связана с личными или деловыми конфликтами с преступной группировкой. Также СМИ сообщили, что пропали трое детей погибшего, которые прибыли в Таиланд вместе с ним.

По данным SHOT, Орлов переехал с семьей в Таиланд зимой текущего года. У мужчины и его жены Светланы были проблемы с финансами. В первое время они арендовали жилье на сбережения, но вскоре деньги закончились. Супругам приходилось иногда ночевать у знакомых или даже на пляжах, они голодали. Светлана утверждает, что супруг ранее говорил о самоубийстве и предлагал ей сделать это вместе.

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