Россиянка, которую сожитель изрезал ножом, попросила суд его простить

В Рубцовске мужчина, который избил и порезал ножом сожительницу, избежал колонии по ее просьбе, сообщается на сайте управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Согласно материалам дела, в день преступления между сожителями произошла ссора, переросшая в драку. В ходе нее мужчина трижды ударил возлюбленную ножом по спине и левой руке, после чего окровавленная пострадавшая выбежала на улицу и попросила соседку вызвать полицию и скорую. Израненную горожанку доставили в больницу, а в отношении нападавшего возбудили уголовное дело.

На суде обвиняемый заявил, что лишь хотел напугать жертву, а та, в свою очередь, попросила судью простить мужчину, потому что он принес ей извинения, оказывал помощь после больницы, и теперь они продолжают жить вместе. Несмотря на то, что гособвинитель доказал, что подсудимый в действительности не загладил причиненный женщине вред, его приговорили лишь к 400 часов обязательных работ.

Известно, что в марте этого года в суд поступало дело по аналогичной статье с этими же фигурантами, тогда уголовное разбирательство в отношении обвиняемого было прекращено по ходатайству в связи с примирением сторон.

Ранее жена якутского депутата оправдала мужа после обвинений в насилии.