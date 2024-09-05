Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка, которую сожитель изрезал ножом, попросила суд его простить

На Алтае женщина попросила суд простить сожителя, который трижды ударил ее ножом

close
Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Рубцовске мужчина, который избил и порезал ножом сожительницу, избежал колонии по ее просьбе, сообщается на сайте управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Согласно материалам дела, в день преступления между сожителями произошла ссора, переросшая в драку. В ходе нее мужчина трижды ударил возлюбленную ножом по спине и левой руке, после чего окровавленная пострадавшая выбежала на улицу и попросила соседку вызвать полицию и скорую. Израненную горожанку доставили в больницу, а в отношении нападавшего возбудили уголовное дело.

На суде обвиняемый заявил, что лишь хотел напугать жертву, а та, в свою очередь, попросила судью простить мужчину, потому что он принес ей извинения, оказывал помощь после больницы, и теперь они продолжают жить вместе. Несмотря на то, что гособвинитель доказал, что подсудимый в действительности не загладил причиненный женщине вред, его приговорили лишь к 400 часов обязательных работ.

Известно, что в марте этого года в суд поступало дело по аналогичной статье с этими же фигурантами, тогда уголовное разбирательство в отношении обвиняемого было прекращено по ходатайству в связи с примирением сторон.

Ранее жена якутского депутата оправдала мужа после обвинений в насилии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами