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Патрушев призвал обеспечить контроль за ценами на продовольствие в регионах

Патрушев поручил регионам обеспечить контроль за ценами на продовольствие

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Павел Бедняков/РИА Новости

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил регионам, Министерству промышленности и торговли России, а также Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обеспечить контроль за ценовой политикой на продовольственном рынке. Об этом сообщает ТАСС.

«Подводя итоги совещания, вице-премьер дал ряд поручений. В частности, регионам, Минпромторгу России и ФАС России обеспечить контроль за ценовой ситуацией на продовольственном рынке», — говорится в сообщении.

По данным агентства, надзор будет осуществляться, в том числе, по таким товарным группам, как молочная и мясная продукция, а также хлебобулочные изделия и овощи.

Среди прочего Минпромторгу и ФАС будет необходимо провести проверку по товаропроводящим цепочкам ряда продуктов, где рост стоимости в торговых сетях превышает динамику производственных цен. Кроме того, будут приняты меры при выявлении фактов необоснованного удорожания.

До этого стало известно, что в России с началом осени может произойти повышение цен на некоторые продукты. В частности, ожидается рост стоимости кондитерских изделий, в первую очередь – шоколада.

Ранее глава Сбера отметил стабилизацию российской экономики.

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