В Москве разделили ключ расшифрования электронного голосования

В Московской городской избирательной комиссии прошла церемония разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

До окончания выборов ключ будет находиться у 5 хранителей: руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов, член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Виктор Блажеев, председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова и блогер Кирилл Шулика.

Как отметил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, разделение ключа расшифрования ДЭГ гарантирует, что итоги выборов будут неизвестны до завершения голосования.

По словам Ольги Кирилловой, открытость процесса гарантируется тем, что запись ключа расшифрования ЭГ и ДЭГ осуществляется на отдельные внешние носители информации.

«Без сборки ключа результаты выборов узнать невозможно», — сказала она.

Напомним, выборы депутатов в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино начнутся 6 сентября в 8:00. Москвичам будут доступны все способы голосования.