В Петербурге из-за оскорбления школьницы поставили ребенка на колени и избили его мать

В Петербурге конфликт между неформальными школьницами и десятилетним ребенком закончился вызовом скорой помощи. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Кудрово. Мальчик проходил мимо девушек, одетых в черное, и выкрикнул оскорбление, связанное с ЧВК «Редан». Это, по данным источника, не понравилось подросткам, и они заставили встать пострадавшего на колени и извиняться. Предварительно его избили.

Ребенок пришел домой и рассказал о произошедшем матери, которая решила разобраться со школьницами, но одна из девушек ударила женщину кулаком. Вызвать полицию не получилось, так как у россиянки выхватили телефон.

Во время конфликта одна из девушек стала имитировать приступ эпилепсии и мать ребенка вызвала скорую помощь. После того как медики отправились в больницу, женщина также обратилась к врачам, чтобы зафиксировать побои.

«У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей головы, шеи и правой скуловой области», – сообщается в публикации.

О реакции правоохранителей не сообщается.

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