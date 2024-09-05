Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге из-за оскорбления школьницы поставили ребенка на колени и избили его мать

78.ru: в Петербурге школьницы избили мать и ребенка, оскорбившего их субкультуру

close
Shutterstock

В Петербурге конфликт между неформальными школьницами и десятилетним ребенком закончился вызовом скорой помощи. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Кудрово. Мальчик проходил мимо девушек, одетых в черное, и выкрикнул оскорбление, связанное с ЧВК «Редан». Это, по данным источника, не понравилось подросткам, и они заставили встать пострадавшего на колени и извиняться. Предварительно его избили.

Ребенок пришел домой и рассказал о произошедшем матери, которая решила разобраться со школьницами, но одна из девушек ударила женщину кулаком. Вызвать полицию не получилось, так как у россиянки выхватили телефон.

Во время конфликта одна из девушек стала имитировать приступ эпилепсии и мать ребенка вызвала скорую помощь. После того как медики отправились в больницу, женщина также обратилась к врачам, чтобы зафиксировать побои.

«У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей головы, шеи и правой скуловой области», – сообщается в публикации.

О реакции правоохранителей не сообщается.

Ранее под Новосибирском наказали подростка, который надругался над младшеклассником.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами