Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе во время занятий в школе рухнул потолок

В Омске в одном из помещений школы рухнул потолок

close
Омск Live/VK

В Омске в школе №104 произошел обвал потолка. Об этом сообщает «Омск Live».

Часть конструкции обрушилась в раздевалке для детей. На кадрах с места инцидента заметно, что штукатурка упала на вещи детей прямо за местом для персонала, который выдает номерки. На потолке видны деревянные перекрытия.

Во время инцидента ни ученики, ни работники учреждения не пострадали.

«Раздевалка закрыта, класс расположенный над ней, также выведен из учебного процесса», – сообщается в публикации.

Профильные специалисты обследуют обвалившийся участок потолка.

В мэрии отреагировали на ситуацию. Сотрудники администрации города отметили, что школа была возведена в 1957 году, в учреждении планировался капитальный ремонт в 2026 году – заведение было включено в программу до произошедшего.

Работники мэрии также сообщили, что при необходимости переведут детей в другие школы до начала ремонта.

Ранее в Новосибирской области в квартире многодетной семьи рухнул потолок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами