В российском регионе во время занятий в школе рухнул потолок

В Омске в школе №104 произошел обвал потолка. Об этом сообщает «Омск Live».

Часть конструкции обрушилась в раздевалке для детей. На кадрах с места инцидента заметно, что штукатурка упала на вещи детей прямо за местом для персонала, который выдает номерки. На потолке видны деревянные перекрытия.

Во время инцидента ни ученики, ни работники учреждения не пострадали.

«Раздевалка закрыта, класс расположенный над ней, также выведен из учебного процесса», – сообщается в публикации.

Профильные специалисты обследуют обвалившийся участок потолка.

В мэрии отреагировали на ситуацию. Сотрудники администрации города отметили, что школа была возведена в 1957 году, в учреждении планировался капитальный ремонт в 2026 году – заведение было включено в программу до произошедшего.

Работники мэрии также сообщили, что при необходимости переведут детей в другие школы до начала ремонта.

Ранее в Новосибирской области в квартире многодетной семьи рухнул потолок.