Воры украли три «Сезара» из квартиры французского актера Бенуа Мажимеля

Французский актер Бенуа Мажимель стал жертвой кражи со взломом и лишился трех «Сезаров», сообщает BFMTV.

50-летний Мажимель вернулся в свою квартиру в 16-м округе Парижа вечером 3 сентября. Он не был дома с 16 августа и сразу понял, что за время его отсутствия произошла кража. Актер немедленно отправился в полицейский участок, чтобы подать заявление.

Выяснилось, что неизвестные похитили несколько роскошных часов, принадлежащих актеру, а также три кинопремии «Сезар». Мажимель получил статуэтки французского «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль» в 2022 и 2023 годах, а в 2016-ом был признан лучшим исполнителем роли второго плана.

По данным канала, ущерб оценивается почти в €80 тыс. Также известно, что это не первый подобный случай в жизни Мажимеля, в июне прошлого года из дома актера были украдены люксовые часы и дизайнерские сумки стоимостью около €100 тыс.

Бенуа Мажимель известен по фильму «Пианистка», за роль в котором получил премию Каннского кинофестиваля в 2001 году.

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