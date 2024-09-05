Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воры украли три «Сезара» из квартиры французского актера Бенуа Мажимеля

BFMTV: парижскую квартиру актера Бенуа Мажимель обокрали на €80 тысяч

close
Lewis Joly/AP

Французский актер Бенуа Мажимель стал жертвой кражи со взломом и лишился трех «Сезаров», сообщает BFMTV.

50-летний Мажимель вернулся в свою квартиру в 16-м округе Парижа вечером 3 сентября. Он не был дома с 16 августа и сразу понял, что за время его отсутствия произошла кража. Актер немедленно отправился в полицейский участок, чтобы подать заявление.

Выяснилось, что неизвестные похитили несколько роскошных часов, принадлежащих актеру, а также три кинопремии «Сезар». Мажимель получил статуэтки французского «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль» в 2022 и 2023 годах, а в 2016-ом был признан лучшим исполнителем роли второго плана.

По данным канала, ущерб оценивается почти в €80 тыс. Также известно, что это не первый подобный случай в жизни Мажимеля, в июне прошлого года из дома актера были украдены люксовые часы и дизайнерские сумки стоимостью около €100 тыс.

Бенуа Мажимель известен по фильму «Пианистка», за роль в котором получил премию Каннского кинофестиваля в 2001 году.

Ранее звезда «Улиц разбитых фонарей» устроил вооруженное ограбление банка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами