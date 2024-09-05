Экс-сотрудника Минобороны Чекмазова арестовали по делу о взятке

Бывшего сотрудника министерства обороны России полковника запаса Андрея Чекмазова арестовали, а его заместителя полковника запаса Дмитрия Фомина отправили под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления Следственного комитета (ГВСУ СК) России.

«Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник отдела Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов МО РФ Чекмазов и его заместитель Фомин обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, а заместитель генерального директора АО «Оборонтест» подозревается в ее даче.

До этого в Москве арестовали имущество жены Михаила Кальченко, обвиняемого по делу о некачественных бронежилетах для армии. Суд считает, что имущество было приобретено с целью укрытия от взысканий. Расследование связано с хищением 2,4 млрд рублей и обвинениями во взяточничестве.

4 сентября 235-й Гарнизонный военный суд наложил обеспечительный арест на имущество дочери начальника главного управления кадров министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.

2 сентября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» на заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова.

Ранее в деле о бракованных бронежилетах появились новые фигуранты.