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Гражданам Киргизии рекомендовали временно отказаться от поездок в Россию

МИД Киргизии рекомендовал гражданам временно воздержаться от поездок в Россию

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РИА Новости

Министерство иностранных дел Киргизии рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что в связи с действием на территории Российской Федерации введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через госграницу иностранцев, киргизским гражданам рекомендуется на время отказаться от поездок в Россию при условии отсутствия веских причин для въезда.

В ведомстве посоветовали придерживаться такого решения до снятия вышеуказанных мер.

В случае необходимости граждане Киргизии смогут обратиться за соответствующей помощью или консультацией в посольство Киргизии в России, добавили в МИД.

В августе власти Киргизии рекомендовали своим гражданам временно воздержаться от поездок в Белгородскую, Брянскую и Курскую области России, которые граничат с Украиной.

Ранее в Госдуме выступили против права мигрантов перевозить семьи в Россию.

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