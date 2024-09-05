Гражданам Киргизии рекомендовали временно отказаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Киргизии рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что в связи с действием на территории Российской Федерации введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через госграницу иностранцев, киргизским гражданам рекомендуется на время отказаться от поездок в Россию при условии отсутствия веских причин для въезда.

В ведомстве посоветовали придерживаться такого решения до снятия вышеуказанных мер.

В случае необходимости граждане Киргизии смогут обратиться за соответствующей помощью или консультацией в посольство Киргизии в России, добавили в МИД.

В августе власти Киргизии рекомендовали своим гражданам временно воздержаться от поездок в Белгородскую, Брянскую и Курскую области России, которые граничат с Украиной.

Ранее в Госдуме выступили против права мигрантов перевозить семьи в Россию.