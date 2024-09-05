В Ленинградской области прошел квест для автотуристов

Компания «РН-Северо-Запад» (входит в НК «Роснефть») провела в Ленинградской области квест для автотуристов «Путешествуй вдоль Ладоги», сообщает пресс-служба компании.

Автоквест проходил на протяжении полутора месяцев. Для его выполнения участники проехали разработанный туристический маршрут. Информацию о маршруте и заданиях автолюбители могли получить на 10 АЗС «Роснефти».

В рамках квесты автотуристы смогли увидеть основные достопримечательности Ленинградской области, включая Ладожское, Отрадной и Ястребинское озера, Карельский перешеек, музей-крепость «Корела» и лютеранский храм Кирха.

Одной из основных точек маршрута стал Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на острове Коневец.

В конце квеста туристы приехали в отель «Владимировский».

Всего в квесте приняло участие более 6 тыс. человек.