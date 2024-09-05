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Психолог из России подала в суд на главу МОК и потребовала 150 млн рублей

Психолог из Мытищ Буянова требует в суде взыскать с главы МОК 150 млн рублей

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Kenichiro Ogane/Kenichiro Ogane/AFLO/Global Look Press

Детский психолог Ольга Буянова из Мытищ подала в суд на главу Международного Олимпийского комитета Томаса Баха. Она требует взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 150 млн рублей. В беседе с 360.ru она объяснила, что действия МОК оскорбляют российских спортсменов и ломают жизнь детям.

Буянова рассказала, что лечит детские трансгенерационные травмы, и в последнее время столкнулась с психологическими проблемами у подростков, связанными с недопуском России к международным соревнованиям. Такие травмы, по ее словам, остаются на годы и калечат мотивацию у детей, которые знают, что смогут побороться со спортсменами из других стран только под нейтральным флагом, а виной тому – политика МОК, объяснила специалист.

«Я понимаю, что эта травма сейчас упаковывается у этого поколения спортсменов <…>. У нас через 10-15 лет не будет спортсменов. У нас просто не будет людей, которые будут хотеть достигать результатов. Или им нужно идти окольными путями через другие страны», — заявила Буянова.

За все это психолог потребовала взыскать с главы МОК 150 млн рублей. Она добавила, что ее заявление приняли и зарегистрировали.

До этого олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что МОК выбрал минимальное количество российских спортсменов для участия в летних Олимпийских играх — 2024, чтобы они не сильно претендовали на медали. По ее мнению, МОК специально загнал их в рамки такие, чтобы они были никем.

Ранее министр спорта заявил, что Россия не собирается уходить из МОК.

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