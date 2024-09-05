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Абоненты МТС смогут звонить через Яндекс Станцию на телефонные номера

МТС и Яндекс запустили функцию звонков через Яндекс Станцию

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Яндекс

МТС совместно с Яндексом запустила функцию звонков через Яндекс Станцию, сообщает пресс-служба цифровой экосистемы.

Теперь абоненты мобильного оператора смогут звонить с умных колонок на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы.

«Мы постоянно совершенствуем телеком-опыт наших абонентов, внедряя новые функции и возможности первыми на рынке. Согласно данным опроса, который мы провели в этом году, 72% абонентов МТС говорит по громкой связи в среднем 3 раза в день, а это значит, что для большинства наших пользователей звонки через умную колонку будут привычными», — рассказал вице-президент по цифровым продуктам МТС Максим Лаптев.

По его мнению, в связи с популярностью умных колонок, продажи которых из года в год активно растут, новая функция имеет все шансы стать востребованной.

Отмечается, что новая функция доступна в бета-версии практически во всех регионах присутствия МТС. Пользователь сможет выбрать до 10 контактов в приложении «Дом с Алисой» и добавить их в справочник мобильного приложения «Дом с Алисой». Ограничение по количеству контактов позволит защититься от нежелательных звонков.

«Совершить звонок с умной колонки так же просто, как и принять его. Для этого достаточно произнести команду, например, «Алиса, позвони маме», и виртуальный ассистент самостоятельно наберет нужный номер. Звонок с Яндекс Станции ничем не отличается от обычного телефонного вызова: он оплачивается по вашему текущему мобильному тарифу, а собеседник видит стандартный входящий звонок с вашего номера», — говорится в сообщении.

При этом в МТС уточнили, что принять вызов на Станции можно с помощью голосовой команды, например, «Алиса, прими звонок». Виртуальный ассистент сообщит имя звонящего, а вызов будет поступать на колонку синхронно с вашим мобильным телефоном, даже если он находится в режиме без звука или выключен.

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