Около генконсульства Израиля в Германии прозвучали выстрелы

Около генконсульства Израиля в Мюнхене услышали выстрелы. Об этом сообщило издание Focus.

По данным журналистов, местные жители слышали выстрелы, громкие звуки и крики. На месте инцидента работает полиция со снайперами. Стрелков разыскивают с помощью вертолетов.

Издание отметило, что 5 сентября — годовщина олимпийского взрыва 1972 года. Тогда израильская команда подверглась нападению, и 11 из 14 спортсменов взяли в заложники. В итоге никто из заложников не выжил.

До этого неизвестные облили два входа в здание посольства Литвы в Москве красной краской. Также злоумышленники оставили на табличке на стене диппредставительства красные отпечатки ладоней. По словам корреспондента агентства, инцидент произошел в Борисоглебском переулке.

На текущий момент обстановка у здания посольства спокойная. На месте работают полицейские, а открывшаяся у диппредставительства фотовыставка продолжает свою работу.

Ранее неизвестные связали новозеландского дипломата и ограбили его квартиру в Париже.