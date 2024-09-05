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В уральском городе полгода не могут поймать мучителя животных

В челябинской Аше полгода не могут поймать живодера, замучившего десятки котов

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Freepik.com

В городе Аше Челябинской области жители уже несколько месяцев бьют тревогу из-за появившегося живодера. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседников агентства, неизвестный мучает котов, а затем возвращает их во дворы, где поймал их. Большинству животных помочь после издевательств уже не получается.

Первых животных с тяжелыми травмами стали находить в апреле 2024 года во дворах на улицах Кирова и Ленина.

«Увечья, судя по характеру травм, причиняли намеренно», — рассказал ветврач Андрей Матвеев.

В пресс-службе отдела МВД России по Ашинскому району отметили, что в полиции уже подключились к поискам мучителя котов, в действиях неизвестного усматриваются признаки преступления по статье «Жестокое обращение с животными» УК РФ.

Местные жители установили камеры во дворах и провели собственное расследование — на записи попал подозрительный мужчина, который, по словам одной из жительниц, «вел себя странно»: качался на качелях, ходил без цели по двору и приближался к животным.

Материалы ашинцы передали в полицию.

Активные поиски, как рассказали собеседники СМИ, не остановили живодера: 3 сентября в ветеринарную клинику поступил домашний кот со сломанной челюстью и отбитыми лапами. По утверждениям жителей, неизвестный покалечил более 50 животных.

Ранее подмосковные дачники заподозрили строителей в краже и поедании породистых котов.

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