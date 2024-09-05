Россиянам рассказали об особенностях козьего молока и мяса

Козье мясо и молоко имеют ряд преимуществ относительно других видов продукции. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Былинкино» Елена Головащенко.

По ее словам, из мяса козы можно приготовить плов, шашлык и различные другие блюда. Она отметила, что это нежирное мясо, которое не имеет специфического запаха.

«Это все-таки молочная порода, нет смысла растить мясную голову долго, поэтому забиваются молочные козлики. Это мясо нетяжелое, подходит для детей, для больных людей», — уточнила Головащенко.

Козье молоко является более богатым по своему составу, чем коровье, продолжила фермер. Из-за этого из молока козы получаются более «интересные» сыры, добавила она.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что козье молоко является более полезным, чем коровье, потому что организм человека легче его усваивает. По ее словам, в таком молоке содержится большое количество полезных минеральных веществ, витаминов и жирных кислот, которые положительно влияют на здоровье человека.

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