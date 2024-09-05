Врач рассказала о пользе томатного сока для здоровья пожилых

Томатный сок полезно пить пожилым людям для укрепления иммунитета и разжижения крови. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Врач отметила, что проблема с повышенной свертываемостью крови часто появляется у представителей старшего поколения. По ее словам, томатный сок разжижает ее и делает более текучей. В нем содержится ликопин, который обладает антиоксидантным действием и уменьшает воспаление в организме, а также витамин C, необходимый для иммунной системы и укрепления сосудов пожилых людей. Калий в его составе обладает мочегонным действием, снижает давление и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Эксперт советует выпивать один стакан сока в день. Лучше выбирать напиток без соли, потому что натрий может повышать давление, предупредила она.

«В томатном соке есть органические кислоты, поэтому его нельзя при проблемах с желудочно-кишечным трактом, язвой желудка в стадии обострения, гастритом. Также лучше отказаться от него при подагре и камнях в мочевом пузыре», — заключила Соломатина.

Ученые кафедры акушерства и гинекологии медицинского и стоматологического университета Токио до этого установили, что употребление несоленого томатного сока снижает кровяное давление и уровень «плохого» холестерина в организме. Эти два фактора являются ключевыми в повышении риска развития болезней сердца.

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