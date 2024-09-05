Россиянам рассказали, как выбрать хороший арбуз без нитратов

При выборе арбуза важно смотреть на его кожуру, чтобы распознать наличие нитратов в нем. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, поверхность хорошего плода должна быть гладкой. Помимо этого, он советует выбирать средние арбузы с четкими полосами и желтоватым пятном — местом, где он лежал на земле.

«Звук при ударе по кожуре должен быть достаточно звонким. Это говорит о том, что плод полный, не перезрел, нет внутри пустот. <...> Дома разрежьте арбуз и посмотрите: если подавляющая часть семян зрелая, окраска мякоти естественная и ароматная, значит, все в порядке. Если разрезали и видите достаточно много неспелых семян, белые прожилки — скорее всего, плод недозревший либо даже с повышенным содержанием нитратов», — добавил Викулов.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова до этого в разговоре с «Газета.Ru» предупреждала, что ни в коем случае не стоит покупать треснувший или демонстративно разрезанный продавцом арбуз. По ее словам, на его сладкой поверхности бактерии размножаются очень быстро и могут стать причиной кишечной инфекции.

Ранее сообщалось, что половина россиян любят и арбузы, и дыни.