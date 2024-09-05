Врач перечислил симптомы варианта коронавируса FLiRT

Симптомами нового варианта коронавируса FLiRT являются стойкий, сильный насморк, сильная боль в горле, возможен кашель. Об этом kp.ru рассказал врач-инфекционист, педиатр, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

По его словам, голос заболевшего может стать осиплым. Помимо этого, характерны слабость и потливость. При этом от других острых респираторных вирусных инфекций этот вариант ковида отличается сочетанием боли в горле с сильным насморком и длительной заложенностью носа. Врач также отметил, что после любого ковида сохраняется вероятность постковида.

«В последнее время мы видим, что чаще всего у людей страдает нервная система. Ее поражение проявляется в виде хронической усталости, нарушений сна, эмоциональных расстройств. Также сбои нервной системы могут влиять на желудочно-кишечный тракт. <...> Также нынешние варианты ковида, как и предыдущие, способны вредить сердечно-сосудистой системе», — сказал Тимаков.

3 сентября в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщали, что заболеваемость ковидом на территории России за последнюю неделю увеличилась на 20%. В заявлении уточняется, что в период с 26 августа по 1 сентября на каждые 100 тыс. жителей страны приходилось 14,73 зараженного коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вариант коронавируса FLiRT не последний.