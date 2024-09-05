На Дальнем Востоке открыли Центр компетенций «Роснефти»

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) открылся Центр компетенций «Роснефти», сообщает пресс-служба компании.

Торжественное открытие состоялось в рамках IX Восточного экономического форума.

В центре представлены 4 тематических модуля: «Инженерные разработки», «Инженерные «Роснефть-классы», «Судовые корпусные конструкции и материалы» и «Инженерные системы корабля».

Также в ходе церемонии открытия в центре представили модуль для инженерных «Роснефть-классов». Участникам показали лаборатории оптики лазеров, морской робототехники и компьютерного моделирования.

В 2025 году в центре откроются модули «Судовые корпусные конструкции и материалы» и «Инженерные системы корабля».

Всего центр включает 18 учебных аудиторий, 3 зоны коворкинга, 12 лабораторий и 2 базовые кафедры.

В 2025 году аудитория центра составит 3500 человек в год. В настоящий момент на различных образовательных программах центра обучаются около 1700 студентов.