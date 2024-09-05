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Жительницу Мариуполя заподозрили в государственной измене

ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в госизмене в пользу Украины

Управление ФСБ России по Донецкой народной республике задержало жительницу Мариуполя по подозрению в совершении государственной измены. Об этом сообщает Штаб обороны ДНР.

По данным ФСБ, женщина собирала информацию о месте нахождения подразделений Минобороны РФ и передавала полученные сведения спецслужбам Украины. Используя эти данные, украинские военные смогли бы нанести удары по российским подразделениям.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена». Ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

Накануне сообщалось, что российские правоохранители задержали 45-летнего жителя Курска Виталия Ревина, который передал украинскому националистическому подразделению «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) зенитный прожектор, предназначенный для обнаружения над Киевом беспилотников.

До этого Московский суд арестовал мужчину по засекреченному делу о госизмене.

Ранее директора института РАН приговорили к 15 годам колонии по делу о госизмене.

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