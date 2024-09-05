На Алтае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3 зафиксировали на Алтае. Об этом сообщила пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Ученые отметили, что в эпицентре интенсивность подземных толчков достигала магнитуды в 3,4.

До этого землетрясение магнитудой 5,5 случилось у восточного побережья острова Тайвань. Сейсмособытие зафиксировали в районе прибрежной зоны уезда Хуалянь. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине в 23,9 километра. Информации о разрушениях или пострадавших в результате произошедшего не поступало.

До этого вблизи берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчок силой до пяти баллов ощущали местные жители в Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района. Никто не пострадал, угроза цунами не объявлялась. Пострадавших нет, угрозу цунами не объявили.

Ранее сейсмологи насчитали десятки афтершоков после мощного землетрясения у берегов Камчатки.