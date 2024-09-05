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Японские власти подтвердили задержание своего гражданина в Белоруссии

В кабмине Японии подтвердили задержание своего гражданина в Гомеле

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Momen Samir/Global Look Press

Японские власти подтвердили факт задержания гражданина страны на территории Белоруссии. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, сообщает РИА Новости.

Хаяси пояснил, что мужчине 50 лет, он был задержан белорусскими властями за нарушение местного законодательства. С задержанным встречался японский консул, убедившийся, что «особых проблем со здоровьем» у него нет. От прочих комментариев японские власти решили воздержаться.

4 сентября сообщалось, что в Гомеле задержали агента японских спецслужб, который собирал в Белоруссии информацию о военной инфраструктуре, ситуации на границе с Украиной, реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь» и обстановке внутри республики. На допросе шпион заявил, что его действия могут быть опасны для Белоруссии.

В июле в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщили, что мужчину, проживающего на территории Запорожской области, задержали по подозрению в передаче украинским войскам данных о местоположении подразделений Вооруженных сил РФ.

Ранее посол сообщил о попытке Британии завербовать российских дипломатов.

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