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Устроившим стрельбу в школе в штате Джорджия оказался 14-летний ученик

ФБР: стрельбу в школе в штате Джорджия устроил 14-летний ученик, его задержали

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Elijah Nouvelage/Reuters

В США задержали 14-летнего ученика, подозреваемого в стрельбе в школе в американском штате Джорджия. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на главу отделения Федерального бюро расследований (ФБР) штата Криса Ози.

По его словам, подросток сдался правоохранителям сразу после стрельбы и сейчас сотрудничает с властями.

Согласно последним данным, в результате стрельбы четыре человека — два школьника и два учителя — не выжили, еще девять человек были доставлены в больницы с ранениями.

Стрельба в школе Апалачи в американском штате Джорджия произошла утром 4 сентября. После того, как в правоохранительные органы поступила информация о ворвавшихся в образовательное учреждение вооруженных людях, на место сразу прибыли полицейские и спецназ. Кроме того, у здания собрались несколько машин скорой помощи.

Тогда же из школы начали эвакуировать учеников и сотрудников. Как выяснила газета The Sun, всего в Апалачи учатся около 1 900 детей.

Ранее в США произошла стрельба в университете.

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