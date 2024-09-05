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В Белоруссии сообщили о взрывах над Гомелем

Mash: жители белорусского города Гомель сообщили о взрывах в небе

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Depositphotos

Жители белорусского Гомеля сообщили, что в небе над городом произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, два громких хлопка были слышны около 01:30 мск.

«После появился красный огонек, который упал за чертой города», — сказано в сообщении Mash.

Официальной информации о произошедшем нет.

9 августа группа запущенных с территории Украины беспилотников ударного типа нарушила границу Белоруссии. В результате сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые сбили дроны.

Как сообщили в белорусском МИД, в связи с этим инцидентом во внешнеполитическое ведомство была вызвана временная поверенная в делах Украины в Белоруссии Ольга Тимуш. Там украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота.

В министерстве заявили, что Минск также потребовал от Киева предпринять меры, исключающие подобные инциденты, способные привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе. Кроме того, Белоруссия предупредила Украину о том, что оставит за собой право предпринять ответные меры с целью защиты своей территории.

Ранее Лукашенко предупредил об ответе Белоруссии, если на нее «натопырятся».

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