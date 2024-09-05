В Новороссийске предупредили об опасности атаки безэкипажных катеров

Глава Новороссийска Андрей Кравченко предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в городе звучит сирена – сигнал «Внимание всем».

«Угроза атаки безэкипажных катеров», — написал он.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что утром 4 сентября российские войска уничтожили четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Техника была поражена силами Черноморского флота. Позже оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения аппаратов ВСУ.

29 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении четырех беспилотников и трех безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. По его словам, вражеские объекты уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморский флот.

Ранее безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой обнаружили на пляже в Крыму.