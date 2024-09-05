Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новороссийске предупредили об опасности атаки безэкипажных катеров

Мэр Новороссийска Кравченко предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров

close
YouTube

Глава Новороссийска Андрей Кравченко предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в городе звучит сирена – сигнал «Внимание всем».

«Угроза атаки безэкипажных катеров», — написал он.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что утром 4 сентября российские войска уничтожили четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Техника была поражена силами Черноморского флота. Позже оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения аппаратов ВСУ.

29 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении четырех беспилотников и трех безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. По его словам, вражеские объекты уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморский флот.

Ранее безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой обнаружили на пляже в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами