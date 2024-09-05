Старшеклассникам и студентам рассказали, какие привычки нужно внедрить в начале учебного года

Начало нового учебного года — рубеж, когда перед старшеклассниками и студентами открываются новые возможности для роста и саморазвития. В ближайший год молодым людям предстоит не только усваивать новый материал, но и создавать крепкий фундамент для профессионального и личного будущего, рассказал «Газете.Ru» основатель консалтинговой компании Resulting, автор и идеолог благотворительного проекта «Поколение» для старшеклассников Михаил Гребенюк.

Организовать свое время, повысить продуктивность и улучшить общее самочувствие помогут четыре проактивные привычки.

«Планировать на неделю вперед. Заведите календарь — на компьютере, в смартфоне, или приобретите ежедневник. Запишите, как проведете ближайшие выходные, какие дела намечены на будни. Планируйте, исходя из трех параметров: учеба, хобби/увлечения и отдых. Возьмите за правило раз в неделю анализировать прошедшие дни: что из запланированного удалось выполнить, на что не хватило времени, по какой причине. Вычеркивайте то, что было сделано — визуализация помогает понять, насколько вы организованный человек», — объяснил он.

Обращаться за обратной связью. Если человек хочет быстро расти и меняться к лучшему, ему следует не ждать обратной связи от мира, а самому ее запрашивать. Обращайтесь к учителям, наставникам, родителям, друзьям, тренерам. Спрашивайте, что вы делаете не так, как можно улучшить результаты, стать эффективнее. Будьте готовы к тому, что замечания окажутся для вас неприятными. Однако именно способность воспринимать критику и исправлять собственное несовершенство является ключевым параметром, определяющим внутренний рост человека.

«Следить за здоровьем. Когнитивные способности, активность, количество энергии связано не только с психоэмоциональными факторами, но и с физиологией. Возьмите за правило регулярно проходить диспансеризацию, сдавать необходимые анализы, которые помогут контролировать уровень иммунитета и витаминов в организме. Постарайтесь наладить режим сна. Хорошее самочувствие дает продуктивность и бодрость, обеспечивает лучшее усвоение информации, а значит, позволяет быть более конкурентноспособным», — сказал он.

Тренировать дисциплину и «дожимать» ситуацию неуспеха.

«Предприниматель и экономист Сет Годин в своей книге «Яма» сформулировал закономерность: когда человек начинает заниматься чем-то новым, то чувствует прилив сил, вдохновение, воодушевление — до первых трудностей. Они влекут за собой проблемы с мотивацией, человек падает в эмоциональную «яму». В этот момент около 90% людей забрасывают дело. И только те, кто с помощью дисциплины преодолевают эту яму, затем достигают максимального успеха. Например, вы решили учить английский язык и с энтузиазмом взялись за дело. Через несколько недель материал становится сложнее, незнакомых сложных слов, которые трудно запомнить, — больше. Мотивация падает, хочется все бросить. Если в этот момент вы перебороли себя и продолжили занятия, то попадете в 10% самых успешных людей. Эта привычка будет полезна не только в учебе, но и при дальнейшем построении карьеры и развитии своих проектов», — резюмировал он.

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