Россиянам объяснили, как избежать принудительного удаления Telegram в случае решения суда

Некоторые приложения на смартфоне могут быть удалены из App Store и Google Play по судебному решению. В этом случае войти в свой аккаунт в этих приложениях и пользоваться ими уже не получится, восстановить их также будет невозможно, рассказала «Газете.Ru» д.т.н., доцент кафедры КБ-2 «Прикладные информационные технологии» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

Принудительного удаления приложений и, в частности, Telegram, можно избежать.

«На iOS для этого необходимо зайти в настройки телефона и выбрать «Экранное время». Далее перейти на вкладку «Контент и конфиденциальность», выбрать «Покупки и в iTunes и App Store» и затем вкладку «Удаление приложений». Если здесь стоит галочка на варианте «да» — измените на «нет» и тогда приложения не будут автоматически удаляться со смартфона», — объяснила она.

На Android необходимо отключить автоматическое сканирование приложений в Google Play.

«Для этого нужно зайти в настройки Google Play, найти пункт «Play Защита» и зайти в него. Затем нужно зайти в настройки этой функции и отключить автоматическое сканирование приложений. После этого нужно подтвердить свои действия, резюмировала специалист.

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