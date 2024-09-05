Россиянам рассказали о неожиданной опасности предмета, который есть на каждой кухне

Пластиковые кухонные доски удобны в использовании и уходе, но со временем они покрываются глубокими царапинами, которые становятся идеальным местом для размножения микроорганизмов, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

При попадании в организм человека патогенные бактерии могут вызывать пищевые отравления, инфекции желудочно-кишечного тракта и другие серьезные заболевания.

«Безопасность досок во многом зависит от качества их материала: доски из высококачественного полиэтилена высокой плотности обладают достаточно хорошими антибактериальными свойствами. Недорогие доски из пластика могут содержать вредные вещества, такие как фталаты и остаточный бисфенол А, которые выделяются при нагревании или механическом воздействии. Они могут попасть в организм, что чревато гормональными нарушениями и возникновением других проблем со здоровьем», — объяснил он.

Деревянные доски также могут представлять определенную угрозу для здоровья из-за скопления на них различных бактерий после разделки продуктов. Остатки пищи, соков и моющих средств удаляются с таких досок хуже, чем с пластика. Однако дерево, особенно бамбук, обладает антибактериальными свойствами. Поэтому количество бактерий, которые могут скопиться на поверхности деревянных досок, существенно ниже по сравнению с пластиковыми. К тому же поверхность дерева можно отполировать, чтобы вернуть гладкость покрытия и снизить риск контакта с патогенными бактериями.

«Стеклянные кухонные доски считаются одними из самых гигиеничных, так как стекло не деформируется и не впитывает влагу, благодаря чему вирусы и бактерии не могут проникнуть внутрь материала. Но такие изделия несут риски получения множественных травм из-за своей хрупкости: при ударе или падении доска может разбиться на острые осколки. Каменные доски тяжелы и не очень удобны в эксплуатации. Некоторые виды камня, такие как мрамор, также подвержены образованию микротрещин и царапин, в которых могут скапливаться бактерии, такие как сальмонелла, листерия и стафилококки», — резюмировал он.

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