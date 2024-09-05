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Эксперт рассказал, как изменится поиск в браузере через 10 лет

ИИ-эксперт Степанова: усиление ИИ сузит поле для манипуляции поисковой выдачей

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Shutterstock

Ключевой технологией для поисковиков останется ИИ, рассказала «Газете.Ru» генеральный директор диджитал-агентства RACURS Екатерина Степанова (Зубкова).

Усиление ИИ-инструментов уменьшит поле для манипуляции поисковой выдачей. Большое развитие в течение 10 лет должны получить модели обработки естественного языка, такие как BERT от Google. Поисковые машины будут лучше различать намерения пользователей и выдавать максимально точные результаты.

«Кроме того, на поиск непосредственно повлияет развитие голосовых помощников и визуальных запросов, в том числе, с камер различных устройств. Запросы станут длиннее, а результаты выдачи будут более адаптированы под голосовой поиск и визуалы. Чем лучше поисковые роботы будут обрабатывать фото и видео, тем больше запросов в виде изображений им будет поступать. Сами картинки и даже отдельные фрагменты видео могут стать существенной частью поисковых запросов в будущем», — сказала она.

Все больше устройств, подключенных к интернету, будут генерировать поисковые запросы. Для очков, наушников, колонок и даже холодильников с кофемашинами потребуется оптимизация контента.

«К поисковикам, кроме глобализации, будут предъявляться требования по локализации данных. Это может повлиять на выбор хостинг-провайдеров и инфраструктуры для сайтов. Могут быть ужесточены и расширены запреты на трансграничную передачу данных», — отметила специалист.

Если сейчас большинство агентств и частных оптимизаторов все еще используют зарубежный софт в работе, то в будущем это будет невозможно. Будут развиваться отечественные сервисы и программы для аналитики. Крупные компании продолжат отказываться от использования сервисов Google (Search Console и Analytics по части SEO). Стратегии продвижения будут также адаптироваться с учетом этих факторов.

«Мы уже наблюдаем, как в связи с уходом Google с российского рынка на первый план выходит Яндекс. В ближайшие годы могут воскреснуть альтернативные отечественные поисковики, такие как Поиск Mail.ru и Rambler», — добавила она.

SEO-специалистам и владельцам сайтов нужно будет тщательнее адаптировать публикуемые материалы к законодательным требованиям. Сейчас нередко можно встретить сайты, которые не требуют согласия на обработку персональных данных. Через 10 лет это будет фактически невозможно для интернет-ресурсов.

«Защита персональных данных сузит возможности рекламного таргета. В то же время будет расти число компаний и сфер бизнеса, которые переходят в онлайн. Таким образом, SEO-продвижение останется актуальным и расширит границы в сторону аналитики и общих маркетинговых стратегий по управлению пользовательским поведением», — резюмировала специалист.

Ранее эксперт рассказал о новых моделях ИИ, превосходящих аналоги от Google и OpenAI.

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