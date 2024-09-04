Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воронежский инженер позволил мошенникам себя запугать и потерял 2 млн рублей

В Воронеже инженер позволил мошенникам себя запугать и лишился 2 млн рублей

close
Shutterstock

В Воронеже мошенники запугали 28-летнего инженера и похитили у него 2 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с жителем Железнодорожного района в конце марта связались неизвестные, которые сообщили, что его аккаунт на «Госуслугах» якобы взломали. Мошенники убедили мужчину, что некие злоумышленники пытаются завладеть его средствами, и поэтому ему якобы необходимо снять все деньги и перевести их на «безопасный счет».

Воронежец последовал инструкциям мошенников и все лето небольшими транзакциями переводил деньги на их счета. Он успел отправить аферистам более 2 млн рублей. Когда у мужчины закончились деньги, преступники перестали выходить на связь.

Инженер понял, что его обманули, и обратился за помощью в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Саратове медсестра перевела мошенникам более 7 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами