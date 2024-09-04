Воронежский инженер позволил мошенникам себя запугать и потерял 2 млн рублей

В Воронеже мошенники запугали 28-летнего инженера и похитили у него 2 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с жителем Железнодорожного района в конце марта связались неизвестные, которые сообщили, что его аккаунт на «Госуслугах» якобы взломали. Мошенники убедили мужчину, что некие злоумышленники пытаются завладеть его средствами, и поэтому ему якобы необходимо снять все деньги и перевести их на «безопасный счет».

Воронежец последовал инструкциям мошенников и все лето небольшими транзакциями переводил деньги на их счета. Он успел отправить аферистам более 2 млн рублей. Когда у мужчины закончились деньги, преступники перестали выходить на связь.

Инженер понял, что его обманули, и обратился за помощью в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Саратове медсестра перевела мошенникам более 7 млн рублей.