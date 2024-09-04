Россиянин угнал и сдал на металлолом чужую машину

В Рязани сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля, злоумышленник сдал «ВАЗ» на металлолом. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 24-летний житель Рязани. Мужчина сообщил, что неизвестные злоумышленники угнали его автомобиль «ВАЗ-2114», припаркованный во дворе дома на улице Магистральной.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили на месте исчезновения авто следы эвакуатора. Полицейские предположили, что злоумышленник на эвакуаторе перевез авто для реализации как металлолома. Объехав ближайшие пункты приема вторсырья, оперативники нашли похищенный автомобиль.

Спустя непродолжительное время, личность угонщика удалось установить, им оказался 19-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело, молодому человеку может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Забайкалье пьяный мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы съездить за алкоголем. Угонщика поймали, им оказался ранее судимый житель Акшинского района. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее ярославец угнал скорую помощь вместе с медиками в салоне.