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Тысячи петербуржцев с долгами по алиментам лишились водительских прав

В Петербурге 2 тысячи водителей лишились прав из-за долгов по алиментам

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Depositphotos

В Петербурге водители, лишившиеся прав из-за долгов по алиментам, выплатили 88 млн рублей. Об этом со ссылкой на ГУ ФССП России по городу сообщает 78.ru.

По информации телеканала, временное ограничение в пользовании водительскими правами способствовало выплате 88 млн рублей долгов по алиментам. Отмечается, что на исполнении у приставов находилось почти 2,5 тысячи производств, к которым была применена такая мера. Из них 2 тысячи относились к долгам по алиментам.

До этого россиянка прорыла подземный вход в дом, скрываясь от приставов из-за долгов по алиментам. 46-летняя женщина задолжала выплаты по алиментам своей дочери 2010 года рождения. Женщина длительное время уходила от своих обязанностей и накопила долг более 150 тысяч рублей, за что ее привлекли к уголовной ответственности.

Ранее в Госдуме призвали маркировать алиментщиков на всех ресурсах.

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