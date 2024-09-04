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Шестеро мужчин на машине похитили бизнесмена в Подмосковье

В Подмосковье поймали шестерых похитителей бизнесмена

В Подмосковье шестерых мужчин задержали по подозрению в похищении бизнесмена. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Стражи порядка задержали шестерых мужчин, которые подозреваются в похищении бизнесмена. По версии правоохранительных органов, злоумышленники 20 августа похитили предпринимателя в деревне Грибки. Они усадили его в машину и против воли увезли в Солнечногорский городской округ.

Полицейские установили местонахождение похитителей и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали троих из них на территории садоводческого товарищества. В одном из помещений они обнаружили похищенного. Еще троих подозреваемых поймали в Химках.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее бизнесмены украли из бюджета 157 млн рублей, выделенные на развитие туризма в Подмосковье.

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