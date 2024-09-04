В Пролетарском районе Ростовской области отменен режим ЧС, введенный из-за пожара на нефтебазе после атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал 161.RU со ссылкой на правительство региона.

Нефтебаза в Пролетарске горела больше двух недель, однако сегодня пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на складах с топливом.

В ночь на 18 августа средства противовоздушной обороны ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Позже губернатор региона Василий Голубев сообщил, что обломки дронов упали на территорию промышленных складов в Пролетарске. В результате инцидента загорелось дизельное топливо.

19 августа Голубев сообщил, что в ходе тушения пожара пострадали 18 спасателей, пять из них попали в реанимацию.

20 августа глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич рассказал, что на нефтебазе в Пролетарске загорелись около 20 из 74 емкостей с топливом. Площадь огня составила 10 тысяч квадратных метров.

Ранее недалеко от Ростовской АЭС произошел пожар.