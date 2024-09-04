Следователи выехали на место задымления электропоезда в Московской области

Следователи выехали на место задымления в электропоезде в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

Согласно сообщению, Северным следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Следователями организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Как пишет «Российская газета», по сообщениям очевидцев, инцидент произошел около 18:20 мск, когда поезд отправился от платформы Левобережная.

Как рассказал один из очевидцев по имени Сергей, спустя более часа дороги от Москвы поезд остановился и помощник машиниста побежал по улице с огнетушителями в сторону хвостовых вагонов. Затем пассажиров попросили покинуть салон, и люди начали спускаться на щебень. Одна часть пассажиров пошла по мосту в сторону Химок, а другая вернулась на платформу Левобережная.

По данным «Российской газеты», возгорание удалось потушить огнетушителями из состава. Кроме того, строящие поблизости мост рабочие принесли свои огнетушители.

В конце августа в Гафурийском районе республики Башкортостан загорелся электродвигатель электрички, которая следовала по маршруту «Стерлитамак — Карламан».

До этого сообщалось, что в вагоне электрички на станции Поварово в Подмосковье было ликвидировано открытое горение.

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