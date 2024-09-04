В Кисловодске из-за удара молнии загорелся жилой дом

В Кисловодске из-за удара молнии загорелся дом. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев в своем Telegram-канале:

«Гроза, которая обрушилась на Кисловодск, к сожалению не прошла бесследно. Только что поступила информация, что в Кисловодске загорелся жилой дом. Причиной возгорания стал грозовой разряд», — написал Моисеев в 19:35 мск 4 сентября.

По его словам, все необходимые оперативные службы направлены на место происшествия. Площадь возгорания уточняется.

В начале августа сотрудники МЧС Уфы ликвидировали пожар в частном доме. Инцидент произошел на Станиславской улице. По предварительной информации, в крышу здания попала молния, после чего крыша загорелась. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

До этого в Краснодарском крае молния ударила в двоих подростков 15 и 16 лет. Известно, что молния попала в цепочку одной из пострадавших. Молодого человека только оглушило. Спасателей на место вызвал отец, который в момент произошедшего находился рядом.

Ранее россиянам объяснили, где нельзя прятаться от молний.