В Сбере назвали обязательной цифровую трансформацию здравоохранения

Внедрение цифрового помощника здоровья на базе искусственного интеллекта является обязательным шагом, который мы должны сделать для развития системы сохранения здоровья человека, чтобы выполнить поставленные президентом страны цели по продолжительности и качеству жизни. Об этом на собственной сессии Сбера «Цифровые медицинские помощники в России — достижения и перспективы» Восточного экономического форума рассказал директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

«Перед нами стоит достаточно сложный вопрос: как должен выглядеть цифровой помощник человека, особенно в такой сложной сфере, как здоровье, в какую сторону нужно развиваться», — сказал он.

По его словам, Сбер активно работает в этом направлении в партнерстве с основными участниками рынка и министерством здравоохранения на благо страны и общества.

В свою очередь замминистра здравоохранения России Вадим Ваньков рассказал о проекте «Персональные медицинские помощники», который реализуется в рамках инициативы соцразвития. Проект направлен на создание сервисов и медицинских изделий для дистанционного наблюдения за состоянием здоровья граждан.

По его словам, сегодня уже создана вся необходимая нормативная база, проект проходит в режиме апробации — в пилоте участвуют Минздрав, госкорпорация Ростех, восемь субъектов России, а также медорганизации Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Росздравнадзор.

Ваньков отметил, что создан и функционирует прототип платформы, определены две ключевые нозологии — артериальная гипертензия и сахарный диабет. При этом в проекте участвуют два отечественных тонометра и глюкометр.

Он напомнил, что в области ИИ Минздрав ведет системную работу с 2019 года. Так, в 2023 году были инициированы изменения в паспорт федерального проекта «Создание единого цифрового контура». Сегодня уже зарегистрировано 37 медицинских изделий с искусственным интеллектом.

В качестве вызовов Ваньков отметил кадровый вопрос. По его мнению, без подготовки новых специалистов и новых знаний этот процесс будет буксовать. Также он подчеркнул необходимость развития инфраструктуры в связи с увеличением серьезной нагрузки на сети связей и хранения.