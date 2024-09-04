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В Сбере назвали обязательной цифровую трансформацию здравоохранения

В Минздраве рассказали о достижениях ИИ в области здравоохранения

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Depositphotos

Внедрение цифрового помощника здоровья на базе искусственного интеллекта является обязательным шагом, который мы должны сделать для развития системы сохранения здоровья человека, чтобы выполнить поставленные президентом страны цели по продолжительности и качеству жизни. Об этом на собственной сессии Сбера «Цифровые медицинские помощники в России — достижения и перспективы» Восточного экономического форума рассказал директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

«Перед нами стоит достаточно сложный вопрос: как должен выглядеть цифровой помощник человека, особенно в такой сложной сфере, как здоровье, в какую сторону нужно развиваться», — сказал он.

По его словам, Сбер активно работает в этом направлении в партнерстве с основными участниками рынка и министерством здравоохранения на благо страны и общества.

В свою очередь замминистра здравоохранения России Вадим Ваньков рассказал о проекте «Персональные медицинские помощники», который реализуется в рамках инициативы соцразвития. Проект направлен на создание сервисов и медицинских изделий для дистанционного наблюдения за состоянием здоровья граждан.

По его словам, сегодня уже создана вся необходимая нормативная база, проект проходит в режиме апробации — в пилоте участвуют Минздрав, госкорпорация Ростех, восемь субъектов России, а также медорганизации Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Росздравнадзор.

Ваньков отметил, что создан и функционирует прототип платформы, определены две ключевые нозологии — артериальная гипертензия и сахарный диабет. При этом в проекте участвуют два отечественных тонометра и глюкометр.

Он напомнил, что в области ИИ Минздрав ведет системную работу с 2019 года. Так, в 2023 году были инициированы изменения в паспорт федерального проекта «Создание единого цифрового контура». Сегодня уже зарегистрировано 37 медицинских изделий с искусственным интеллектом.

В качестве вызовов Ваньков отметил кадровый вопрос. По его мнению, без подготовки новых специалистов и новых знаний этот процесс будет буксовать. Также он подчеркнул необходимость развития инфраструктуры в связи с увеличением серьезной нагрузки на сети связей и хранения.

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