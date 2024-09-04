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Воспитательница центра соцпомощи в Курской области оскорбляла и истязала детей

В Курской области воспитательница оскорбляла детей и получила срок

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Pixabay

Жительница Курской области получила срок за то, что истязала воспитанников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, женщина, которая работала воспитателем центра соцпомощи, била семилетнего воспитанника по лицу полотенцем и руками и совершала в отношении мальчика другие насильственные действия. При этом она оскорбляла ребенка. Истязанию подвергались еще четверо несовершеннолетних, их женщина оскорбляла и также избивала полотенцем.

О том, как правоохранители узнали о ситуации, информация отсутствует. В отношении россиянки возбудили уголовное дело.

«В судебном заседании вину не признала», – сообщается в публикации.

Суд признал воспитательницу виновной и приговорил к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. Помимо этого, ближайшие два года она не сможет работать с несовершеннолетними.

Женщина может обжаловать приговор.

Ранее в Бурятии воспитательница ударила тарелкой по лицу девочку за отказ есть.

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