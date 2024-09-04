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Boeing 787 экстренно сел в Шереметьево

«Интерфакс»: летевший из Индии в Британию Boeing экстренно сел в Шереметьево

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Reuters

Boeing 787 экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за неисправности одного из двигателей. Об этом сообщили «Интерфаксу» источники в экстренных службах.

Трансконтинентальный рейс летел из Индии в Великобританию, но был вынужден сделать незапланированную остановку в Москве, отметили источники издания.

«Самолет Boeing 787, следовавший из Индии в Великобританию, запросил экстренную посадку из-за проблем с одним из двигателей и успешно приземлился в Шереметьево», — уточнили в экстренных службах.

По предварительной информации, на борту никто не пострадал.

До этого сообщалось, что указанный борт запросил экстренную посадку в Москве. Уточняется, что Boeing вырабатывал топливо перед посадкой.

Накануне пассажирский самолет Airbus, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральные Воды в Ставропольском крае. По данным агентства «Интерфакс», решение было принято из-за сработавшей сигнализации о возможной неисправности.

Ранее летевший из Антальи в Казань самолет экстренно сел в Самаре.

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