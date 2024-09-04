Медведь незаметно подкрался к мальчику, который ел попкорн во дворе дома

В США медведь подкрался к мальчику, который ел попкорн, пишет издание UPI. К счастью, зверь отступил и не стал нападать на ребенка.

Как рассказали Рэйчел и Роб Шмела, их маленький сын Эван ел попкорн на заднем дворе дома, когда к нему подкрался медведь и начал дышать практически в затылок. Мальчик, поняв, что у него за спиной большое животное, испугался и замер на месте.

«К счастью, Роб и его брат издали громкий звук, и это напугало медведя», — рассказала Рэйчел.

Лесной гость убежал обратно в чащу и не стал нападать на мальчика. По словам семьи, медведи часто появляются на территории людей еще до наступления темноты, но этот случай пока был самым опасным. Эван в результате инцидента не пострадал, но родители запретили ему есть сильнопахнущие продукты вне дома.

Ранее в США медведь напал на охотника, пока тот выслеживал лося.