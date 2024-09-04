В штате Джорджия неизвестные устроили стрельбу в школе

Стрельба произошла в средней школе Апалачи в округе Бэрроу, который находится в американском штате Джорджия. Об этом пишет газета The Sun.

В материале отмечается, что утром 4 сентября образовательное учреждение окружили сотрудники правоохранительных органов и спецназ. Причиной послужили сообщения о ворвавшихся в здание вооруженных людях.

По информации издания, всего в школе Апалачи учатся около 1 900 детей. К текущему моменту большинство из них эвакуировали.

Очевидцы рассказали журналистам, что видели, как прибывшие на место происшествия врачи укладывали как минимум одного человека на носилки. Как они сказали, после этого пострадавшего погрузили в машину скорой помощи и доставили в больницу.

При этом губернатор штата Джорджия Брайан Кемп опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X пост, в котором призвал граждан молиться за безопасность детей и сотрудников школы. Он добавил, что задействовал все доступные государственные ресурсы «для реагирования на инцидент в Апалачи».

«Мы продолжим работать с местными, государственными и федеральными партнерами ради сбора информации и дальнейшего реагирования на эту ситуацию», — добавил политик.

Кто именно устроил стрельбу в образовательном учреждении, в статье The Sun не уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге подросток обстрелял школу из пневматического оружия.