В Петербурге бывший гражданин Украины получил выплаты за участие в СВО

В Петербурге суд встал на сторону бывшего гражданина Украины, которому не давали выплату за участие в СВО. Об этом сообщает глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Мужчина родился в Полтавской области, но в 2022 году отправился в зону СВО на стороне России. Уже в 2023 году его уволили, так как он достиг предельного возраста службы. Зимой этого же года мужчина получил паспорт гражданина России.

Бывший военный полагал, что может получить положенную выплату участнику спецоперации и обратился в администрацию района, но там ему отказали из-за того, что в момент службы он не был гражданином России.

Недовольный ситуацией мужчина обратился в прокуратуру, после чего в дело вмешался суд. В районном суде стали на сторону экс-бойца и обязали выплатить ему деньги. Соответствующее решение мотивировано тем, что гражданин честно исполнил свой конституционный долг и защищал страну.

Ранее боец СВО получил 1,5 миллиона рублей после жалобы в прокуратуру.