Названы претенденты на победу в «Слове года»

В топ-50 претендентов на победу в конкурсе «Слово года» вошли «альтушка», «аскеза», «баланс», «беспилотник» и «волонтер». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу проекта.

Помимо этого, в топ-10 конкурса вошли слова «выборы» (6-е место), «душный» (8-е место) и «инфобизнес» (10-е место). Замыкающие строчки рейтинга заняли «терроризм» (43-е место), «тапать» (44-е место), «чиназес» (49-е место) и «эмпатия» (50-е место).

Также в топ-50 конкурса включили такие слова, как «иноагент» (12-е место), «искусственный интеллект» (13-е место), «мобилизация» (22-е место), «СВО» (36-е место) и «скуф» (38-е место).

До этого Литрес и LiveLib провели опрос среди пользователей и узнали, какие литературные персонажи больше других подходят на типичных представителей типажа мужчин из мемов — альтов, масиков, штрихов и скуфов. По итогам исследования россияне назвали Вернона Дурсля из цикла книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг главным скуфом.

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