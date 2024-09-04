Философ Дугин назвал Восток современным истоком развития

На смену действующему однополярному миропорядку идет порядок, основанный на традиционных ценностях, а Россия находится в авангарде этого процесса. Такую мысль на состоявшейся в рамках ВЭФ-2024 секции «Юго-Восточная Азия в многополярном мире» высказал философ и политолог Александр Дугин.

По его убеждению, необходимо строить будущий мир без гегемона.

«Стрелка компаса больше не показывает на Запад», — считает Александр Дугин.

Он подчеркнул, что в мире идет поворот в сторону традиций и корней.

«Впервые за 500 лет или даже больше истоком развития является Восток», — заявил политолог.

Место России в Юго-Восточной Азии, по его словам, фундаментально.

«Россия присутствует здесь как тихоокеанская держава и цивилизация, наряду с другими цивилизациями — индийской, китайской, исламской и буддистской», — сказал Дугин.

Значимую роль России в глобальных делах отметил внук Нельсона Манделы, председатель международного движения русофилов Нкоси Звеливилиле Мандела.

«Россия и Азия играют ключевую роль не только в том, чтобы противодействовать сторонникам войны и западным империалистам, но и в том, чтобы быть силой сдерживания, которая не позволяет диктовать сценарий Армагеддона», — сказал Нкоси Мандела.

Также во время сессии французский геополитик, экс-депутат Еропарламента от Эмерик Шопрад призвал свою страну подать заявку на вступление в БРИКС.

«Франция должна обратиться с просьбой о принятии БРИКС. С учетом своих заморских территорий Франция принадлежит к Глобальному Югу», — заявил участник сессии.

Он подчеркнул, что экспортный рынок Франции — в клубе БРИКС.