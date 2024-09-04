Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка отсудила полмиллиона рублей за падение на ж/д вокзале

Россиянка получит полмиллиона рублей за падение на ж/д вокзале Иркутска

close
Shutterstock

Инвалид второй группы, упавшая на железнодорожной станции Иркутск-Пассажирский, по решению суда получила компенсацию за полученную травму. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в здании вокзала. Женщина упала на эскалаторе, после чего ей потребовалась медицинская помощь. Прокурор после проведенной проверки обратился с иском в суд с требованием с ОАО «РЖД» компенсировать пострадавшей моральные страдания.

Требования представителя были удовлетворены, транспортная компания должна выплатить жительнице Иркутской области 500 тысяч рублей.

До этого пенсионерка отсудила 440 тысяч рублей за наезд самокатчика, после которого так и не восстановилась. За рулем самоката был несовершеннолетний, так что расплатиться с пожилой женщиной придется его родителям.

Ранее в Челябинске дети сломали женщине руку и ногу, врезавшись в нее на самокате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами