Россиянка отсудила полмиллиона рублей за падение на ж/д вокзале

Инвалид второй группы, упавшая на железнодорожной станции Иркутск-Пассажирский, по решению суда получила компенсацию за полученную травму. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в здании вокзала. Женщина упала на эскалаторе, после чего ей потребовалась медицинская помощь. Прокурор после проведенной проверки обратился с иском в суд с требованием с ОАО «РЖД» компенсировать пострадавшей моральные страдания.

Требования представителя были удовлетворены, транспортная компания должна выплатить жительнице Иркутской области 500 тысяч рублей.

До этого пенсионерка отсудила 440 тысяч рублей за наезд самокатчика, после которого так и не восстановилась. За рулем самоката был несовершеннолетний, так что расплатиться с пожилой женщиной придется его родителям.

Ранее в Челябинске дети сломали женщине руку и ногу, врезавшись в нее на самокате.