Слепой грабитель с электрошокером отобрал телефон у автостопщика

В Черемхово сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже. Слепой мужчина, вооруженный электрошокером, отобрал телефон у автостопщика. Об этом сообщает УМВД по Иркутской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 20-летний житель поселка Мишелевка, мужчина сообщил, что его ограбили. Потерпевший рассказал, что решил автостопом добраться из села Аляты Усть-Ордынского Бурятского автономного округа до города Усолье-Сибирское.

На трассе на просьбу подвезти откликнулся водитель «ВАЗ», который ехал еще с двумя пассажирами. По пути один из попутчиков, незрячий мужчина, потребовал у автостопщика телефон, достав электрошокер.

Подозреваемого в грабеже удалось задержать. Им оказался судимый 38-летний житель поселка Усть-Ордынский. На допросе он признался, что хотел подарить украденный телефон своей возлюбленной. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что красноярец украл более 40 млн рублей из сейфа автотранспортного предприятия и зарыл в лесу. Мужчина забрался в административное здание через окно, он сумел вскрыть сейф и похитить из него около 40 млн рублей в валюте. Личность подозреваемого удалось оперативно установить, его задержали в арендованной квартире. Подозреваемый в краже спрятал деньги в лесу, в ходе следственных действий он показал тайник, в котором обнаружили большую часть похищенного. В отношении красноярца возбуждено уголовное дело.

Ранее в Якутии мужчина в камуфляжной форме с обрезом ворвался в дом соседей.