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Отец и сын заблудились в горах Сочи

В Сочи спасли отца и сына, заблудившихся в горах во время прогулки

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Телеграм-канал ЮРПСО МЧС России

В Краснодарском крае спасатели помогли двум туристам из Екатеринбурга, которые заблудились на склоне хребта Аибга. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В экстренные службы обратились туристы из Екатеринбурга, мужчина с 17-летним сыном отправились на пешую прогулку по склону хребта Аибга. Они планировали преодолеть несколько километров от верхней станции канатной дороги курорта «Красная Поляна» и выйти на Черничную тропу возле Сочинского нацпарка.

Решив сократить путь, путешественники оказались на крутом склоне, спуститься с которого самостоятельно они не смогли. Туристы отправили спасателям данные геолокации, специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили мужчину и подростка на высоте 1500 метров, спустили по канатной дороге до служебного автомобиля МЧС и доставили в город.

До этого сообщалось, что в Красной Поляне спасатели нашли двух подростков, которые поехали в лес кататься на велосипедах и не смогли найти дорогу домой. Школьники не растерялись и позвонили в экстренные службы, объяснив спасателям свое местонахождение. Сотрудники Южного регионального ПСО МЧС России достаточно быстро обнаружили детей, вывели их к служебному автомобилю и вместе с велосипедами доставили в поселок Красная Поляна

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Ранее шестилетний ребенок пять дней выживал в лесу, питаясь ягодами.

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