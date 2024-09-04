Политолог назвал создание АЭС на Дальнем Востоке импульсом экономического развития региона

Проект мощных атомных станций в районе Владивостока и Хабаровска – безусловно, мощнейший импульс экономического развития всего Дальнего Востока, который и так бурно развивается в последние годы. Об этом по итогам выступления генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева в рамках Восточного экономического форума рассказал директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Среди очевидных преимуществ атомной энергии он выделил ее дешевизну, безопасность и экологичность. По его мнению, атомная энергия является мощнейшим драйвером развития страны.

«Росатом» – компания государственная, в первую очередь решает государственные задачи. Атомная промышленность — это основа энергобезопасности России. Практически 40% топлива – обогащенного урана мы производим сами», — сказал Мартынов.

Политолог также отметил уникальные образовательные программы, которые «Росатом» традиционно развивает. По его словам, они готовят не только кадры для себя, но и для всей научно- инженерной отрасли.

«Готовят талантливую смену. Это очень важно в наше время», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, директор Института новейших государств обратил внимание на международный аспект атомной энергетики.

«Влияние в мире через атомную энергетику, так называемый всемирный атом. От российских технологий зависит пятая часть всей энергетики Европы. Недавно для меня, кстати, открылась новая цифра. То есть, несмотря на все, что происходит сейчас, 20% энергетики Европы зависит от российских атомных технологий. А вот на поверку выясняется, что гораздо больше. Но в Европе об этом не говорят. Однозначно, сегодня «Росатом» один из флагманов новых идей и технологий», — заключил Мартынов.